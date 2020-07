Renze Klamer presenteert ‘nieuwe DWDD’: “Ik noem mezelf latent christelijk”

Renze Klamer (31) is al de nieuwe Andries Knevel genoemd, de nieuwe Jeroen Pauw en nu de nieuwe Matthijs. Klamer, die samen met Fidan Ekiz het tijdslot van De Wereld Draait Door op NPO1 gaat invullen, heeft zelf niets met deze kwalificaties vertelt hij aan het AD. “Ik heb nooit bij iemand gedacht: ik wil de nieuwe jou zijn. Dat zou een onzinnige ambitie zijn.”

Christelijk

Klamer werd bekend als presentator bij de EO. Als kind ging hij op zondag twee keer naar de kerk, nu heeft de alleenstaande vader – hij scheidde vorig jaar van musicalster Pearl Jozefzoon – een meer open benadering van het geloof. “Ik noem mezelf tegenwoordig latent christelijk. Er is nog wel iets over van vroeger, maar daarmee ben ik even niet actief bezig. Ik ga niet meer naar de kerk en beweeg me vooral buiten het christelijke circuit. Dat vind ik voor deze levensfase heel fijn, even niet hoeven te bedenken wat ik nu wel of niet geloof.”

“Dat loslaten is een langzame proef geweest. Wat zou het me opleveren als ik het probeer, bedacht ik een aantal jaar geleden. Hoe meer ik dat doe, hoe beter het bevalt. Bidden doe ik alleen nog met mijn dochtertje. Aan het einde van de dag, als manier om dankbaar te zijn voor de mooie dingen die er zijn gebeurd.”

Testje gedaan

Dat hij de nieuwe presentator van DWDD zou worden, was ten tijde van het interview nog niet bekend. Klamer zegt daarover: “Ik heb er een testje voor gedaan, ja. Als een van de velen, hoor. Meer om te kijken wat de omroepen in huis hebben, denk ik. Of ik het ambieer, zo’n dagelijkse show? Het is een positie waarbij de druk meteen hoog zal liggen. Ik heb het nu zo naar mijn zin met wat ik doe. Ik ben 31, heb nu een schitterende positie, het hoeft niet per se nu al. Bij mijn beste weten zijn er nog geen keuzes gemaakt. Ik geloof dat de latenightshow Op1 uiteindelijk pas twee weken voor de eerste uitzending is bedacht.”

Houten

De geboren Rotterdammer woont tegenwoordig in Houten. “Vind je het niet gezellig hier? Kijk om je heen! Prachtig plein, toch? Leuk marktje erop. En er zijn een bioscoop en paar goede koffietentjes. Je kunt hier prima leven. Er is de afgelopen jaren veel toestroom van dertigers geweest die de grote stad niet meer konden betalen. Dat heeft Houten echt nieuw elan gegeven. Maar ik snap dat je er als Amsterdammer liever niet aan wil denken dat het op andere plekken in Nederland ook kan bruisen, omdat je die 2.000 euro per maand moet rechtvaardigen die je voor jouw bezemkast betaalt. Mooie stad hoor, Amsterdam. Maar het dedain naar Houten of andere dorpjes, is zo onnodig. Of ik er altijd blijf? Misschien is Utrecht op termijn een optie voor me, als de kinderen wat ouder zijn, want uiteindelijk ben ik meer een stadsmens.”