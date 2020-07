Acteur Nick Cordero (41) overleden aan coronavirus

Broadwayster en televisieacteur Nick Cordero is zondag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 41 jaar.

Cordero werd in maart opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles en lag daar 95 dagen op de intensive care. Zijn vrouw, danseres Amanda Kloots, deelde geregeld updates vanaf zijn ziektebed. De acteur moest onder meer een beenamputatie ondergaan, kreeg een pacemaker en werd kunstmatig in coma gebracht. Afgelopen week liet Kloots weten dat als Cordero het virus zou overleven, hij een dubbele longtransplantatie nodig zou hebben.

De acteur brak in 2012 door op Broadway met zijn rol in Rock Of Ages. In 2014 werd hij voor een Tony Award genomineerd voor zijn werk in Woody Allens Bullets Over Broadway. Hij was ook in een aantal televisieshows te zien, zoals Queer As Folk, Lilyhammer en Blue Bloods.

Kloots, die een eenjarig zoontje met Cordero heeft, liet zondag weten: "Mijn lieve man is vanmorgen overleden. Zijn familie was bij hem, zingend en biddend toen hij zachtjes deze aarde verliet. Mijn hart is gebroken want ik kan me geen leven zonder hem voorstellen. Nick was iedereens vriend, luisterde, hielp en praatte graag. Hij was een geweldige acteur en muzikant. Hij hield van zijn familie en hij hield ervan vader en echtgenoot te zijn. Elvis en ik zullen hem missen in alles wat we doen, elke dag."