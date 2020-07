Mythbusters-presentator Grant Imahara (49) overleden

Grant Imahara, die jarenlang het programma Mythbusters presenteerde op Discovery Channel, is maandag op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenaneurysma, dat meldt The Hollywood Reporter.

De Amerikaan was een elektro- en robottechnicus en presenteerde het populaire wetenschapsprogramma van 2005 tot 2014. "Ons hart brak toen we het verdrietige nieuws over Grant hoorden", laat Discovery in een verklaring weten. "Hij was een belangrijk onderdeel van onze Discovery-familie en een fantastische man. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn familie."

Samen met mede-presentator Kari Byron maakte Imahara in 2016 voor Netflix de serie White Rabbit Project. Daarnaast werkte hij mee aan films als Star Wars, The Matrix en The Lost World: Jurassic Park.