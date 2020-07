Kanye: Kris en Kim wilden me opsluiten

Een dag na zijn eerste veelbesproken campagnebijeenkomst beheerst Kanye West opnieuw de entertaintmentmedia. Dit keer vanwege een serie tweets waarin hij uithaalt naar zijn vrouw Kim Kardashian en schoonmoeder Kris Jenner. Ook brengt hij zijn mentale gezondheid ter sprake.

Volgens Kanye, die momenteel in zijn ranch in Wyoming zit, hebben Kim en Kris geprobeerd hem "op te sluiten met een dokter". "Als ik wordt opgesloten als Mandela, moeten jullie weten waarom", schrijft hij.

Ook stelt Kanye dat de horrorfilm Get Out uit 2017, waarin de hoofdpersoon ook wordt vastgezet, eigenlijk over hem gaat en twitterde de rapper over dochter North. De muzikant gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om te voorkomen dat zij net als haar moeder ooit in Playboy belandt. "De West-kinderen zullen nooit in Playboy staan", aldus Kanye.

Tranen

Later lijkt de rapper iets milder te worden als hij schrijft dat hij van Kim houdt en dat de familie in de buurt moet wonen. "Daar beslist E of NBC niet meer over", zegt hij verwijzend naar de makers van de serie Keeping Up With The Kardashians.

Zondag barstte Kanye in tranen uit tijdens zijn eerste presidentiële bijeenkomst. Hij riep daar dat hij had aangedrongen op een abortus, toen Kim Kardashian zwanger was van hun North. Sindsdien maken veel fans zich zorgen over de mentale toestand van Kanye.

In orde

Elon Musk, een goede vriend van Kanye, stelt op Twitter dat het goed met hem gaat. "We spraken een uurtje geleden met elkaar. Hij lijkt in orde", schreef hij in antwoord op bezorgde fans.