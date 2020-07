Argentijns magazine biedt excuses aan na beledigende cover van prinses Amalia

Het Argentijnse magazine Caras heeft excuses aangeboden voor een beledigende tekst bij een coverfoto van prinses Amalia. ’De oudste dochter van Máxima toont trots haar ’plussize-look’, kopte het blad.

In Argentinië is het Nederlandse koningshuis hot. De prinsessen Amalia en Alexia verschenen beiden op de cover van een magazine met foto’s van de laatste zomersessie van het gezin. Amalia straalde met moeder Máxima. Alleen de tekst bij de foto kreeg terecht veel kritiek.

Hoofdredacteur Liliana Castaño zegt nu: “We leven in een tijd dat we stereotypen ontkrachten. De media zijn ook spiegels van de samenleving. En van de veranderingen die er plaatsvinden in de wereld. We leren allemaal, ook de media.”

Het was nooit de bedoeling om te kwetsen. “We luisteren naar iedereen en ik ben dankbaar voor de leermogelijkheid die reflectie ons biedt,” aldus de hoofdredacteur. “Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die zich benadeeld voelde.”