Ed Sheeran openhartig over verslavingen: “Drinken werd een routine”

Ed Sheeran leeft de droom van menig muzikant: elk deuntje dat hij uitbrengt, wordt een wereldhit en de nog maar 29-jarige Brit heeft inmiddels 220 miljoen euro op de bank staan. Toch valt het sterrendom de verslavingsgevoelige zanger zwaar. “Ik zie het nut niet van één glas wijn.”

Het is bijna een jaar geleden dat Sheeran met de pers sprak. Nu doet hij het via een omweg: het gesprek dat hij had met zijn uitgever – er komt een zelfhulpboek – is gedeeld met The Sun. Over het showbizzleven zegt hij: “Vergelijk het met de jonge jaren van Elton John. Zo verblind door de spotlights dat hij zich op drank en drugs stortte. Zo ging het bij mij ook. Al die extravagante feestjes met het beste eten, de duurste champagne… Het is belachelijk makkelijk om drugs te krijgen als je doet wat ik doe.”

Two Dinner Teddy

“Ik heb Eltons biografie ‘Me’ gelezen en ik herkende me in zijn verhaal: vier emmers ijs vlak na elkaar eten tot ik ervan moet overgeven? Ja hoor, dat heb ik ook gedaan. Martini’s blijven drinken tot je je limiet hebt bereikt, gewoon om te weten hoeveel je kan drinken? Been there, done that. Blijkbaar heb ik een persoonlijkheid die bijzonder vatbaar is voor verslavingen. En dat kan over alles gaan. In mijn geval gaat het van drank, drugs en sigaretten tot iets simpels als vet eten. Ik kan mezelf volproppen tot ik ziek ben. Mijn bandleden noemden me ‘Two Dinner Teddy’, omdat ik meestal twee maaltijden bestelde in plaats van eentje.”

Waas van feesten en drinken

Vooral op tour ging hij te ver. “Het was één waas van optreden, vette rommel eten, feesten en drinken tot in de vroege uurtjes, in elkaar zakken in de tourbus en daar dan mijn roes uitslapen tot ik bij de volgende concerthal arriveerde. Het daglicht zag ik dus meestal niet. Letterlijk elke avond was er een feestje, want in elke stad kwam ik wel iemand tegen die ik al een tijdje niet meer gezien had. Drinken werd een routine. Thuiskomen was erg raar, want intussen waren er drie jaren van mijn leven gepasseerd en ik wist niet waar die naartoe waren. Ik kon me dan ook de helft niet meer herinneren.”

Twee flessen

“Het probleem is dat ik geen maat kan houden”, aldus de zanger van ‘Shape Of You’. “Ik zie het nut niet van één glas wijn, ik heb liever ineens twee flessen. Suiker, junkfood, cocaïne, alcohol… Hoe meer je ze consumeert, hoe beter ze voelen. Maar natuurlijk zijn ze allemaal heel slecht voor je. Het is jammer dat gezonde dingen meestal niet verslavend zijn, maar de schadelijke wel. Uiteindelijk word je er ook alleen maar depressief van, en dan probeer je die negatieve gevoelens weg te werken door nog méér van al het bovenstaande te gebruiken.”