Adele betuigt steun aan nieuwe album Beyonce

Adele is dol op het nieuwe visuele album van Beyonce, Black Is King. Dat laat de 32-jarige Britse zangeres zien met een foto op haar Instagram.

Op de foto knielt de zangeres voor haar televisie, waar de videoclip van het nummer Already te zien is. Adele bedankt Beyonce voor haar werk. "Dankjewel koningin, voor ons altijd geliefd voelen door middel van jouw kunst", schrijft ze.

Afgelopen vrijdag kwam het visuele album van Beyonce uit op platform Disney+. Black Is King is een eerbetoon aan zwarte gezinnen door de geschiedenis. De tracks op het album zijn gebaseerd op die van The Lion King, waarvoor de zangeres de stem van Nala insprak. Ook andere sterren uit die film werkten eraan mee.