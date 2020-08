Ex-koning Juan Carlos verlaat Spanje

Ex-koning Juan Carlos heeft besloten zich in het buitenland te vestigen. Dat heeft het Hof maandagavond laten weten.

Juan Carlos is ernstig in opspraak geraakt vanwege smeergeld en maîtresses. Hij was ooit geliefd bij zijn volk omdat hij hielp Spanje om te vormen tot een democratie. Maar sinds zijn taak overdroeg aan zijn zoon Filipe komen steeds meer ‘Prins Bernhard’-achtige verhalen naar buiten, over verrijking, vrouwen, jacht op bedreigde dieren. Spaanse media komen bijna dagelijks met nieuwe onthullingen over geldstromen rond Juan Carlos (82).

De monarchie dreigde onder de verhalen te bezwijken. Door ‘vrijwillig’ te vertrekken wordt de druk op zijn opvolger mogelijk kleiner