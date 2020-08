Margje Fikse was bang voor Bassie en Adriaan-effect

Op1-presentatrice Margje Fikse was tijdens haar eerste invalbeurt met collega Kefah Allush huiverig om al te veel uit de band te springen. In het Algemeen Dagblad herinnert ze zich dinsdag dat ze zich voor de uitzending voornam om geen gekke dingen te doen.

"We zijn wéér een nieuw duo. Laten we zorgen dat het geen Bassie en Adriaan wordt, we houden het zakelijk", beschrijft ze haar gedachten van toen. Maar gaandeweg realiseerde Fikse zich dat ze zich wel iets losser op kon stellen. Dat advies kreeg ze ook van vakgenoot Jeroen Pauw, die ze na afloop sprak. " Hij zei: 'Ik snap dat je gespannen was, maar bedenk: je hebt hierna nog maar zeven uitzendingen, laat wat van jezelf zien.' Dat heb ik ter harte genomen."

De presentatrice is trots op de uitzending waarin de moeder van het doodgereden meisje Amber uit Marken haar verhaal vertelde. De vrouw deed een beroep op degene die haar dochter doodreed om zich te melden bij de politie. Fikse: "Dan heeft televisie echt nut."