Hilary Duff kilo’s lichter mét brood, wijn en chocolade

Waar de meeste mensen tijdens het 'corona thuiszitten' een paar kilootjes zijn aangekomen, is Hilary Duff juist een stuk slanker geworden. De actrice laat op Instagram weten dat ze zeer gedisciplineerd te werk is gegaan, maar al die tijd wel heeft genoten van een wijntje, een lekker stuk brood of een reep chocolade.

De 32-jarige actrice postte een kiekje van zichzelf in bikini op sociale media met daarbij de tekst: "Ik heb mijn macronutriënten keurig bijgehouden de afgelopen maanden, wat me veel houvast heeft gegeven. Daarbij kon ik gewoon blijven genieten van de fijne en lekkere dingen in het leven."

Ze vervolgt: "Ik heb na jarenlang zoeken eindelijk de juiste methode voor mezelf gevonden. Het moeilijkste is om vol te blijven houden als je eenmaal je doel bereikt hebt, zeker in deze tijden van quarantaine. Maar ik hoop dat jullie, net als ik, elke dag tenminste 30 minuten vrij kunnen maken voor jezelf om gezond en fit te blijven, zowel mentaal als fysiek. Het maakt niet wat je doet, als je het maar doet."