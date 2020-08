Lange Frans neemt woorden in podcast niet terug

Lange Frans blijft bij de omstreden uitspraken die hij deed in zijn podcast. Dat vertelt de rapper in een korte video op Twitter. De artiest was donderdagmiddag niet bereikbaar voor verder commentaar.

De podcast zorgde eerder donderdag voor behoorlijk wat ophef omdat Frans openlijk met zijn gast Janet Ossebaard fantaseerde over een aanslag op onder anderen premier Mark Rutte, Geert Wilders en het koningshuis. Ze stelden daarbij hulp nodig te hebben van 'buitenaf'.

"Lieve mensen, allereerst ontzettend bedankt voor het kijken naar de nieuwe podcast", reageert Frans in een boodschap aan de pers. "Bijna 100.000 views binnen 24 uur. En naast de overweldigende hoeveelheid positieve berichten zie ik ook wat er gebeurt in de media en in politiek Den Haag als je praat over het laten vallen van politieke personen."

"Als Janet vertelt dat ze naar Trump mailde of hij alsjeblieft Nederland niet wil vergeten dan komt dat wel ergens vandaan", stelt Frans. "Wij zijn van mening dat de top van de Nederlandse politiek zo corrupt is dat wij hulp van buitenaf nodig hebben om hier een frisse start te kunnen maken."