2020 in foto’s: Iedereen doet mee met meme van Reese Witherspoon

Reese Witherspoon beschrijft op Instagram haar jaar in negen foto’s. Op de foto van januari is een gelukkige Witherspoon te zien, maar de plaatjes van de maanden erna tonen ongeloof, verdriet en uiteindelijk een verwilderde toestand in augustus. Veel sterren volgden al snel het voorbeeld van de Amerikaanse actrice en een meme is geboren.

Op Instagram vind je al even grappige plaatjes van Mark Ruffalo, Michelle Pfeiffer, Billy Ray Cyrus en Jennifer Garner. In Nederland waagden Sylvia Hoeks en Armin van Buuren zich al aan een fotoreeks, die hun gevoel van 2020 samenvat.