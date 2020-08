Nicolette Kluijver: “Door mijn ziekte zijn we elkaar kwijtgeraakt”

Nicolette Kluijver (36) kreeg drie jaar geleden de diagnose longkanker. De presentatrice is genezen verklaard, maar als persoon is ze nooit meer de oude geworden. En dat wil ze ook niet. “Ik hou mezelf continu voor: de Nicolette die ik was voor ik ziek werd, wil ik nooit meer worden.”

Onrustig

In De Telegraaf vertelt ze over de angst voor een terugkeer van de ziekte. Vorig jaar leek dat ook even zo te zijn. “Ik had mijn jaarlijkse scan in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam en ze zagen dat allebei mijn longen vol vlekken zaten. Ik dacht: als dit kanker is, ben ik hartstikke dood.” Het bleken uiteindelijk ontstekingsreacties te zijn. “Nu moet ik weer een half jaar wachten voor de volgende scan, dat duurt me eigenlijk te lang en maakt me heel onrustig. Maar gelukkig zit er aan dit alles ook een positieve kant, dat probeer ik mezelf continu voor te houden.”

Essentie

“Als je ziek wordt of de dood in de ogen kijkt, weet je wat de essentie van het leven is. En dat is echt gezondheid, dingen doen waar je gelukkig van wordt, dankbaar zijn voor wat je hebt en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Maar door alle drukte en hectiek van het leven en de maatschappij waarin je probeert te voldoen aan alle verwachtingen, kan dat op de achtergrond raken.” Zelf schiet ze ook snel terug in oude patronen. “Terwijl ik me nog dondersgoed het moment voor de geest kan halen dat mijn wereld stilstond en ik de diagnose longkanker kreeg. Het diepe en heldere besef dat ik werkelijk niets nodig had behalve mijn gezondheid en mijn kinderen. Die staan sindsdien op nummer 1 tot en met 10. Ik hou mezelf ook continu voor: de Nicolette die ik was voor ik ziek werd, wil ik nooit meer worden.”

Niet meer onbezorgd

Die verandering is er mede de oorzaak van dat haar huwelijk met plastisch chirurg Joost Staudt op de klippen liep, al zijn ze nog niet gescheiden en gaan ze goed met elkaar om. “Ik ben een andere Nicolette geworden. Hij is ooit verliefd geworden op een andere vrouw dan ik nu ben. Ik ben niet meer onbezorgd, draag een grote rugzak mee, dat is het verschil. Ik ben anders, heel erg zoekende en dat is wat nu tussen ons niet werkt.”