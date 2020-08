Lady Gaga eerlijk over medicijngebruik en mentale problemen

In een interview met het radiostation van Apple Music's Beats heeft Lady Gaga zich openlijk uitgesproken over de mentale moeilijkheden waarmee ze soms te maken heeft en dat ze daar medicijnen voor gebruikt. De zangeres wil hiermee aandacht vragen voor het belang van mentale gezondheid.

De 34-jarige Gaga, wier eigenlijke naam Stefani Germanotta is, werd als tiener verkracht, wat littekens op haar ziel heeft achtergelaten. "Ik ben mijn brein niet altijd de baas, wat voor problemen zorgt. Om dat te verhelpen neem ik bepaalde medicatie. Het is ontzettend moeilijk als ik voel dat zo'n bui opkomt, dan verlies ik mezelf gewoon."

Germanotta belandde vanwege haar angsten en trauma's ooit met een psychose op de eerste hulp. "Dat was afschuwelijk. Ik snapte niet wat er met me aan de hand was, omdat mijn lichaam levenloos aanvoelde, terwijl ik maar bleef schreeuwen. De artsen hebben me toen medicatie gegeven om weer rustig te worden en mijn lijf te kalmeren."

Dagelijkse medicatie in combinatie met therapie bleek uiteindelijk de juiste combinatie om Gaga weer controle over haar eigen lijf te geven. "Er is niks mis met het nemen van medicijnen, hoewel veel mensen er een stigma op plakken alsof je gek bent. Ik wil dat stigma uit de wereld hebben, omdat het patiënten juist helpt in hun herstel."