Nieuwe Diana gecast voor laatste seizoenen The Crown

De makers van The Crown hebben hun Diana gevonden voor seizoen 5 en 6 van de Netflixshow. Elizabeth Debicki neemt de rol op zich in de laatste twee reeksen van de dramaserie rond het Britses koninklijke huis.

Omdat in The Crown een flinke periode uit het leven van koningin Elizabeth en haar familie aan bod komt, worden de royals iedere paar seizoenen vertolkt door oudere acteurs. Zo werd The Queen in de eerste twee seizoenen gespeeld door Claire Foy, waarna Olivia Colman het overnam voor seizoen 3 en 4. Zij zal daarna worden vervangen door Imelda Staunton.

Diana maakt haar opwachting in het vierde seizoen van The Crown, dat dit najaar op Netflix zal verschijnen. Daarin wordt de aanstaande vrouw van kroonprins Charles nog gespeeld door Emma Corrin.