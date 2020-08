Albert Verlinde boos op Sander Schimmelpenninck: “Sodemieter op, slik het nou in”

Sander Schimmelpenninck (36) beschreef in zijn laatste column in de Volkskrant hoe hij zijn Zweedse geliefde kon zien zonder in quarantaine te hoeven vanwege de kans op een coronabesmetting. Albert Verlinde vindt daar iets van.

Schimmelpenninck zei met zijn vriendin in Denemarken af te spreken, omdat voor dat land zowel in Nederland als in Zweden geen code oranje geldt en dus geen quarantaineplicht. Albert Verlinde had er in Shownieuws gisteravond geen goed woord voor over. “Waar het mij voornamelijk om gaat: hij heeft al iets over zich heen hangen van een betwetertje, dat studentje dat altijd gelijk wil hebben”, begint hij.

“En dan zegt hij iets over een minderjarig prinsesje, dan weer iets over dat Zweden zo fantastisch is met die volle terrassen in coronatijd. En dan schrijft ‘ie zo’n column waarin hij gaat rechtvaardigen dat hij dat een tijdje geleden gezegd heeft en dat Zweden het hartstikke goed doet nu. Dan denk ik: sodemieter nou toch op. Slik het nou in, zeg gewoon: stom dat ik dat soort dingen heb gezegd. Maar hij blijft het volhouden.”