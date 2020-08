‘Harry en Meghan bezig met groots televisieproject’

Nu ze gesetteld zijn in hun eigen huis in Santa Barbara, na een aantal maanden in het huis van producent Tyler Perry in Los Angeles te hebben gewoond, willen prins Harry en zijn vrouw Meghan een stap richting Hollywood zetten. Het stel zou momenteel aan het 'shoppen' zijn met een televisieproject, waarvan ze hopen dat een van de grote zenders toehapt. Dit meldt Variety.

Hoe de pitch van de hertog en hertogin van Sussex er precies uitziet is niet bekend, maar het paar zou in juni een aantal afspraken hebben gehad met verschillende partijen. Zowel Harry als Meghan willen mede-producent zijn van het, nog onbekende, programma, meldt een bron.

Volgens diezelfde bron hebben de Sussexes gesproken met NBCUniversal, waarvan de voorzitter Meghan nog kent uit haar jaren bij de serie Suits. Woordvoerders van het productiebedrijf wilden geen commentaar geven.

Meghan zou in elk geval geen behoefte meer hebben om te gaan acteren, zoals ze deed voordat ze met Harry trouwde. Dat is dus ook niet het geval in het project dat ze nu samen met Harry aan het pitchen is.