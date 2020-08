Boer Jan en Nienke uit elkaar

De sympathieke zorgboer Jan en de vrolijke Nienke wisten elkaars hart te veroveren in de laatste editie van Boer Zoekt Vrouw. Maar het heeft niet lang mogen duren. Het koppel is uit elkaar door een verschil in kinderwens, aldus boer Jan tegen KRO-NCRV.

“Nienke wil graag stappen zetten, heeft een kinderwens, en ik merk dat ik daar terughoudender in ben’’, zegt de 36-jarige boer die al vier kinderen heeft uit een eerdere relatie. “Ik gun dit Nienke heel erg en daarom denk ik dat het beter is om uit elkaar te gaan.’’

Nienke voegt daar nog aan toe: “Ik ben dol op Jan, zijn kinderen en de boerderij. Maar de laatste weken liep het allemaal wat stroever. Ik hoopte dat een weekendje weg ons dichter bij elkaar zou brengen. Maar na dit weekend kwamen we allebei tot de conclusie dat het niet gaat werken.’’

Er is geen sprake van haat en nijd. “We gaan met liefde uit elkaar”, aldus Nienke. Jan is blij dat zij de liefde terug heeft gebracht in zijn leven.