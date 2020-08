Dochter Hans Kazàn heeft verlammingsziekte: ‘Plotseling kon ik me niet meer bewegen’

Lara Kazàn (26) lijdt aan Hypokalemic Periodic Paralysis. Daardoor kan ze zich zo’n vier keer per dag niet meer bewegen en is ze tijdelijk blind. De dochter van Hans Kazàn kan daarom nooit alleen zijn.

“Drie tot vier keer per dag val ik helemaal weg, kan ik mijn armen en benen niet meer gebruiken. Daarnaast heb ik tijdens die aanval geen gezichtsvermogen, ik ben dan blind”, aldus Lara in roddelblad Privé. Ze heeft twee kleine kindjes. Dat maakt het extra moeilijk.

Ze kan niet meer autorijden, boodschappen doen, surfen of de kinderen ergens heen brengen, omdat ze nooit weet wanneer een aanval zich zal voordoen. “Ik zit volledig in een isolement omdat het te gevaarlijk is om alleen te zijn. Ik ben heel blij dat mijn ouders er veel zijn. Zij vangen de kinderen op en zijn er voor mij. Maar ook zij zijn natuurlijk ontzettend aangeslagen door wat ons ineens heeft overvallen.”

Lara werd drie weken geleden ineens ziek. “Plotseling viel ik van mijn stoel. Ik kon niets meer zien en mijn benen en armen kon ik niet meer bewegen. Het enige wat ik hoorde waren de stemmen van mensen die om me heen kwamen te staan”, vertelt ze.