Monique: “André was verdwaald”

“André was verdwaald. Op het moment dat wij weer bij elkaar kwamen, luisterde ik naar mijn hart, maar ik dacht wel: er moet iets veranderen, anders komt het nooit goed; met onze relatie, maar ook niet met hemzelf.”

Monique Westenberg blikt in Beau Monde terug op de kwestie Andre jr, Bridget en zijzelf. Andre ruilde haar in voor Bridget en de hele natie zat op de eerste rij. En daarna ruilde hij Bridget weer in voor Monique.

“ Mijn ego zei: ben je niet goed bij je hoofd, je gaat hem toch niet terugnemen”.

Maar ze deed het toch. “De liefde en de aantrekkingskracht zijn nooit weggeweest, hij was gewoon de weg kwijt. André moest oude patronen doorbreken, die hij vanuit zijn vader al heeft meegekregen. Daarmee bedoel ik voornamelijk de drank. Zijn vader overleed toen André tien was, en vanaf zijn dertiende was hij altijd in de stad. Het drinken was een patroon geworden waarin hij was gaan vluchten. Tijdens de coronatijd heeft hij een heel goede start gemaakt om dat te doorbreken. Hij is elke dag fanatiek gaan sporten, is met een voedingsschema begonnen en hij drinkt amper meer.”

“Ik wist dat zij geen blijvertje was en dat hij straks weer voor de deur zou staan. Dan pas zou ik hem vertellen wat dit met mij had gedaan; eerder zou dat nog niet tot hem doordringen. Af en toe heb ik wel gedacht: moet je zien hoe je erbij loopt met je zwarte nagellak en je ingevallen gezicht. Maar ik hoefde niks te zeggen, toen hij terugkwam, werd hij vanzelf weer zichzelf. Wel heb ik een keer tegen hem gezegd: ‘Al die foto’s van jullie samen, waar ben jij in godsnaam mee bezig, jouw zoon kan alles terugzien later.’ Nu zegt hij zelf ook: ‘Hoe kon ik?’”

De twee overwegen nu een tweede kind