Voor het eerst in bijna 20 jaar: Henny wint miljoen bij Bankgiro Miljonairs

De 68-jarige Henny uit Lelystad heeft een miljoen euro gewonnen in Bankgiro Miljonairs. Het is de tweede keer ooit dat iemand de hoofdprijs weet te winnen in de spelshow, die voorheen Weekend Miljonairs heette. De laatste keer was in 2001 toen de winst nog 1 miljoen gulden waard was.

Henny beantwoordde 15 vragen correct en won zo het hoogste bedrag ooit in het RTL4-programma. Door het juiste antwoord te geven op de vraag ‘Welke letter komt voor in de voornaam van alle leden van ons koninklijk huis?’ ging ze met het recordbedrag naar huis. Ze begon haar zegereeks al in februari, maar moest wachten tot het nieuwe seizoen voor ze het miljoen kon aantikken.

Henny wil vooral anderen helpen met het geld. Zelf heeft ze het niet nodig. “Het geeft wel heel veel rust”, aldus Henny tegen RTL Nieuws. “Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik heel fijn. Het is mooi dat ik nu anderen kan helpen. Ik weet precies waar ik die hulp ga bieden, aan mensen die minder geluk hebben dan ik. Dat is toch fantastisch, dat dat nu kan. En wie weet kopen we ook nog wel een vakantiebungalow.”