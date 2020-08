The Weeknd en Lady Gaga winnaars VMA’s

Lady Gaga viel tijdens de uitreiking van de Video Music Awards zondagavond in New York vijf keer in de prijzen. De belangrijkste award van de avond, die voor beste video van het jaar, ging echter naar The Weeknd.

Twee van haar awards deelt Gaga met Ariana Grande. Hun nummer Rain On Me won zowel voor beste liedje als beste samenwerking. De clip bij het nummer won voor beste camerawerk. Daarnaast werd Lady Gaga gekroond tot beste artiest van het jaar.

De zangeres mocht ook de TriCon Award in ontvangst nemen, maar die zorgde op social media voor veel verwarring. De prijs lijkt de plaats in te hebben genomen van de Michael Jackson Vanguard Award, een oeuvre-award die MTV tot vorig jaar uitreikte tijdens de VMA's. De zender zou van de associatie met Jackson af willen, maar waar de TriCon Award precies voor staat was veel kijkers niet duidelijk.

The Weeknd won de award voor beste video voor de clip bij het nummer Blinding Lights, dat ook de Video Music Award won in de categorie R&B. Andere winnaars waren BTS, in de categorieën Pop en K-Pop, Megan Thee Stallion (HipHop), Coldplay (Rock) en Maluma (Latin). Taylor Swift won een award voor de regie van haar clip bij The Man en de video van het nummer Mother's Daughter van Miley Cyrus viel twee keer in de prijzen: voor beste montage en beste art direction.