Art Rooijakkers: ik gluur bij BN’ers altijd even in de wc

Na flink wat tijd te hebben doorgebracht met zijn dochters tijdens de lockdown, kan Art Rooijakkers nu weer aan de slag. De presentator gaat met zijn programma Rooijakkers over de vloer op bezoek bij bekende Nederlanders. "Ik voel me als een kalfje dat voor het eerst de wei in mag", vertelt hij aan het ANP.

Onder anderen Angela Groothuizen, Snelle, Jim Bakkum, Dinand Woesthoff en Bilal Wahib komen voorbij in de afleveringen. "Ik ga ook altijd even spieken in de wc. Hangen er fotolijstjes? Of staat er alleen schoonmaakmiddel?", vertelt Art. Dat is zijn truc om iemand in korte tijd te leren kennen. "Jim Bakkum heeft daar bijvoorbeeld zijn awards staan. Bijzondere plek voor awards, maar ook wel lekker nuchter."

In het programma wil Art echt laten zien hoe een dag in het leven van die persoon verloopt. Dat gaat allemaal heel natuurlijk. "Bij Jim en Bettina struikel ik bijvoorbeeld gelijk over een opblaaszwembad. Vervolgens spetteren die kinderen mij nat waardoor het leek of ik in m'n broek had gepist", vertelt Art lachend.

Mooie dingen

Volgens Art brengt de coronacrisis soms ook mooie dingen met zich mee. "Zo gaf Dinand Woesthoff vanwege de maatregelen een buitenconcert. Dat was zo intiem en mooi om mee te maken." Bij bekende Nederlanders op bezoek gaan vindt Art eigenlijk nooit spannend, bekent hij. "Het zijn ook maar gewone mensen, met gewone dromen en gewone wensen."

Rooijakkers over de vloer is vanaf 3 september elke donderdag om 21.30 uur te zien op RTL4.