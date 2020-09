Tim Hofman wijst Rutte op ‘mildheid en genade’

Programmamaker Tim Hofman herinnert premier Mark Rutte donderdag aan zijn eigen woorden van 'mildheid en genade' en roept hem nogmaals op vijfhonderd alleenreizende kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen.

Rutte gebruikte de woorden woensdagavond tijdens het spoeddebat over de bruiloft van justitieminister Ferd Grapperhaus. De bewindsman overtrad op zijn huwelijk veelvuldig de coronaregels. Een motie om de minister weg te sturen redde het niet, maar er was vanuit de hele Kamer veel kritiek.

Het kabinet heeft voor de zomer besloten dat de Nederland de vijfhonderd alleenreizende kinderen die vastzitten in vluchtelingenkampen in Griekenland niet wil opnemen. Zij leven in overvolle, onveilige kampen. Griekenland heeft Europa gevraagd de kinderen op te nemen; een groot aantal Europese landen heeft aan deze oproep gehoor gegeven.

Vanuit onder meer gemeenten, provincies en ngo's is felle kritiek op het kabinet over dit besluit. Hofman maakt deel uit van een groep vertegenwoordigers van jongerenorganisaties met wie Rutte onlangs nog sprak in het Catshuis. Rutte zei te willen weten wat er leefde onder jongeren.