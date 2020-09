Akwasi: de juf noemde me vroeger Aquarium

De naam Akwasi doet nu waarschijnlijk veel mensen denken aan zijn speech op De Dam in Amsterdam afgelopen zomer, waarin hij een statement maakte voor Black Lives Matter en zich fel uitsprak tegen Zwarte Piet. Vroeger leek zijn juf op de basisschool bij het horen van zijn naam juist te denken aan vissen, zo onthult de rapper zaterdag in het AD.

"Vroeger schaamde ik me voor mijn naam Akwasi. Dat was geen Gerard of Richard. De juf noemde me eens Aquarium, waarop de hele klas moest lachen. Dat heeft me heus geen trauma bezorgd, maar dat is toch raar voor iemand die geacht wordt kinderen een veilige plek te bieden", aldus Akwasi.

Later kwam het begrip en de waardering voor zijn eigen naam echter alsnog. "Pas toen mijn vader me uitlegde dat mijn naam zondagskind betekent, zag ik de kracht ervan. Vanaf mijn dertiende was ik trots op Akwasi."