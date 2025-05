Hazes en Westenberg vertelden zoontje op vakantie over breuk

André Hazes en Monique Westenberg waren al maanden uit elkaar voordat ze hun zoontje André jr. op vakantie vertelden dat hun relatie voorbij was. Dat vertelde de zanger in het RTL 4-programma Humberto op Zondag.

Hazes en Westenberg deelden vorige maand op Instagram dat ze "al even op een andere plek in elkaars leven" staan. "Dat speelde bij ons al maanden", erkend de zanger aan tafel bij Humberto Tan. "Maar we wilden het wel onze zoon vertellen op vakantie, om te laten zien dat papa en mama nog steeds samen op reis kunnen en dat we een goede band met elkaar hebben. Maar bij ons is dat al afgesloten, dat speelde al maanden."

De 31-jarige Hazes zat eerder "in dit schuitje" van publiekelijk omgaan met een relatiebreuk. "Maar toen was er een andere vrouw. En dat is echt heel pijnlijk", blikte hij terug. Volgens Hazes is dat nu niet het geval. "Nu is het gewoon in goede harmonie en we zijn goed met elkaar. Dat is mij alles waard."