Als je verliefd bent, denk je misschien nooit aan het einde van je relatie. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat relaties niet zomaar ineens stoppen. Er is een duidelijk patroon te herkennen dat al jaren vóór de uiteindelijke breuk begint. Professor Janina Bühler en haar collega's hebben ontdekt dat er een specifiek punt is waarna een relatie vrijwel niet meer te redden is. Laten we eens kijken wat dit onderzoek ons leert over het einde van relaties.

Waarom gaan relaties stuk zonder dat we het zien aankomen?

Wist je dat de helft van alle relaties strandt? Het einde van een relatie lijkt soms plotseling, maar internationaal onderzoek laat zien dat een breuk vaak het resultaat is van een langdurig proces. Wetenschappers hebben gegevens verzameld uit Duitsland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland met meer dan 11.000 deelnemers. Ze vroegen koppels regelmatig hoe tevreden ze waren met hun relatie.

Het bleek dat de tevredenheid in een relatie volgens een voorspelbaar patroon afneemt:

Eerst is er een geleidelijke daling in tevredenheid over meerdere jaren

Dan volgt een kritiek omslagpunt, gemiddeld 1-2 jaar vóór de breuk

Na dit punt stort de tevredenheid razendsnel in

Deze laatste fase duurt tussen 7 en 28 maanden

Het beruchte omslagpunt: kun je het herkennen?

De onderzoekers noemen dit verschijnsel "terminaal verval". Het meest fascinerende: alleen bij stellen die later uit elkaar gingen, werd dit patroon waargenomen. De koppels die bij elkaar bleven, vertoonden deze dramatische daling in tevredenheid niet.

Maar hoe zit het als één partner de ander dumpt? Interessant genoeg ervaren beide partners het verval verschillend. De persoon die uiteindelijk het initiatief neemt tot de breuk, voelt al langere tijd ontevredenheid. Voor de ander komt het vaak als een schok - die ziet de relatie pas kort voor het einde instorten.

Te laat voor hulp? Waarom wachten we zo lang?

Een van de meest verontrustende bevindingen is dat stellen vaak te lang wachten om hulp te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat koppels met relatieproblemen gemiddeld 5 tot 7 jaar wachten voordat ze de stap naar relatietherapie zetten. Professor Bühler benadrukt: "De meeste koppels komen pas in actie als het al te laat is."

Hoe kun je voorkomen dat jouw relatie het omslagpunt bereikt?

De sleutel ligt in vroege communicatie. Als je merkt dat je minder tevreden bent met je relatie, wacht dan niet! Bespreek wat je dwarszit-dat vergroot de kans om samen de negatieve spiraal te doorbreken.

Let op deze signalen die wijzen op problemen:

Je hebt constant kritiek op elkaar

Je voelt je vaker gekwetst dan geliefd

Je kijkt niet uit naar tijd samen

Je klaagt vaak bij anderen over je relatie

Je voelt je onzeker in de relatie

Door alert te zijn op deze vroege waarschuwingssignalen en erover te praten, kun je mogelijk voorkomen dat jullie relatie het punt bereikt waarop redding niet meer mogelijk is.

Relaties gaan dus meestal niet van de ene op de andere dag stuk. Door op tijd de signalen te herkennen en in actie te komen, kun je misschien voorkomen dat je relatie het terminale stadium bereikt.