Eerste aflevering Wie is de Mol? vol list en bedrog: Wie zei dat het mannennamen moesten zijn?

De makers van Wie is de Mol? konden de fans eigenlijk geen beter cadeau geven in het jubileumjaar dan een extra seizoen van hun favoriete spelshow. Gisteravond trapten tien BN’ers, die al eens eerder van de partij waren, af door uitgebreid te tafelen in het Italiaanse Toscane, natuurlijk onder de kundige leiding van presentator Rik van de Westelaken.

Sterrencast

Wie is de Mol? beleefde begin dit jaar haar twintigste seizoen. Waar de liefhebber eerder wellicht wat teleurgesteld was, omdat het een heel ‘gewone’ editie betrof, is er nu vreugde over een gloednieuwe editie, met een sterrencast nog wel: Ellie Lust is terug, Ron Boszhard natuurlijk en Nikkie de Jager, maar ook Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Tina de Bruin, Jeroen Kijk in de Vegte, Peggy Vrijens, Patrick Martens en Horace Cohen zijn van de partij.

Mario

Het zorgde voor een mooie eerste aflevering, waarin het eerste liegen en bedriegen alweer kon worden genoteerd. Het begon met het verzamelen van een lijst van Italiaanse mannennamen, maar wie zei dat het geen vrouwennamen mochten zijn? Toen de deelnemers vervolgens op zoek moesten naar Mario, Fabio of Valentino namen ze het niet zo nauw met de regels. De mannen in het Italiaanse plaatsje konden gewoon doen alsof ze zo heten, was het idee. Dan zouden ze ‘s avonds met de deelnemers aan tafel mogen gaan voor een diner.

Maar daar trapte Rik van de Westelaken niet in: hup, geld uit de pot. Wie opperde dat het mannennamen moesten zijn? Wie begon er met liegen? Was het Peggy Vrijens? Ging Horace Cohen er niet al te gemakkelijk in mee? En gedroeg Ellie Lust zich met haar bijzondere rol in dit spel ook niet anders dan anders?

Vrijstelling

Tijdens een confrontatie met oud-mollen durfde niemand het aan om echt langdurig een blik naar achter te werpen om te kijken of de Mol de groene vrijstelling uit het achterste houten bakje pikte. Sterker nog, het gros ging er vanuit dat ze, na het praatje over mollenstreken, gewoon met de vrijstelling zouden vertrekken. Enkel Nikkie de Jager, Horace Cohen en Ron Boszhard hadden het trucje door. Zij wisten dan ook als enigen nog íets mee te nemen uit het oude kasteel dat als decor diende.

Het listige tv-programma trok zaterdagavond direct weer 2,7 miljoen kijkers. Hoewel het met gemak de best bekeken show van de avond was, is het geen record. De aftrap van het 20ste seizoen hield 3 miljoen mensen aan de buis gekluisterd.