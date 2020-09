Patty Brard en dochter Priscilla na 11 jaar verzoend

Privé en De Telegraaf pakken groot uit met de verzoening tussen Patty Brard en haar dochter. Dat is niet vrij van ironie: Priscilla wilde niets meer met haar moeder te maken hebben, omdat ze die ‘mediageil’ vond. Nu is de verzoening dus verkocht aan Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé.

Patty en Priscilla hebben samen een interview gegeven aan Evert over hun hereniging ‘op een neutrale locatie in Amsterdam’. “We hebben het eerst nog even stilletjes gehouden dat we elkaar weer zien en spreken“, legt Patty uit.

“We hebben elkaar teruggezien, vastgehouden en urenlang gesproken. En ik heb me verbaasd hoe we op elkaar lijken. Toen ik haar zag, dacht ik eerst dat ik in een spiegel keek. Ze beweegt hetzelfde, praat hetzelfde… ze lijkt nog meer op me dan vroeger, zoals ik me herinner.”

Ze doen één keer hun verhaal, in de Privé dus. “We houden het verder ook lekker voor onszelf. Priscilla heeft nu één keer haar verhaal gedaan en schuwt verder de publiciteit. Ik laat haar hier nu verder buiten, bij alles wat ik doe.”

Na dit mediamomentje gaan Patty en Priscilla de banden weer flink aanhalen. “Ik verheug me erop haar bij me thuis te verwennen, en haar volgend jaar lekker mee te nemen naar Ibiza. Gespreksstof zullen we niet tekortkomen!”