Dionne Stax is weer single

Het is uit tussen Dionne Stax en haar vriend. Dat bevestigt de manager van de presentatrice aan Shownieuws. Ze was ruim 2,5 jaar samen met haar inmiddels ex-vriend Sytse Oudkerk.

"Dionne en Sytse zijn al een paar maanden uit elkaar", schrijft het management in de reactie. De reden van de breuk tussen haar en Sytse, die werkzaam is als arts, is onbekend. Volgens Privé had de ex er moeite mee dat Stax erg in de belangstelling staat.

Op 23 augustus 2019 presenteerde Dionne haar laatste NOS Journaal, voordat ze overstapte naar de AVROTROS. Daar maakt ze vanaf januari 2020 het radioprogramma Stax&Toine en het tv-programma DNA onbekend. Voor Omroep MAX maakt ze het programma Van onschatbare waarde.