‘Serge Gainsbourg was de Franse Weinstein’

Serge Gainsbourg was een befaamde Franse dichter, zanger, componist, acteur en regisseur. Bij menigeen is hij vooral bekend van het hitsige liedje Je t’aime… moi non plus dat veel ophef veroorzaakte vanwege het suggestieve gehijg en een tekst met een dubbele bodem. Hij is bijna 30 jaar na zijn dood nog altijd een Franse held.

Maar er is nu een grote smet op zijn blazoen.

Het was gewoon een vieze man, zegt een van Frankrijks meest gevierde hedendaagse zangeressen, die optreedt onder de artiestennaam Lio,. “Hij was de Harvey Weinstein van het Franse chanson.”

“Gainsbourg is een heilige van Franse muziek, maar ik ga hem geen eer bewijzen. Ik heb zelf zijn nare gedrag ervaren met jonge vrouwen. ”

Eigenlijk wist menigeen dat al voor zijn dood in 1991. In 1986 werd hij bijvoorbeeld geïnterviewd voor een Franse praatprogramma naast Whitney Houston toen hij eruit flapte: “I want to f *** her”. In een liveprogramma probeerde hij – dronken – Catherine Deneuve aan te randen. En er was meer.

Maar de Fransen vergaven hem. Het was hun held Serge. Maar zelfs in Frankrijk is nu ophef omdat men een #metoo-man bewonderd heeft, die zelfs werd vergeven toen hij seksuele toenadering zocht tot een 12-jarige en liedjes maakte over pedofielie.