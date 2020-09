Famke Louise (21) doet niet meer mee aan #Ikdoenietmeermee en is woensdag langsgegaan bij IC-arts Diederik Gommers (56). De zangeres plaatst een foto op Instagram waarop ze de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care bezoekt op zijn werkplek.

In de uitzending van Jinek, waar Famke haar deelname aan #Ikdoenietmeermee verdedigde, was ook Gommers aanwezig. Gommers sprak in die uitzending empathisch en begripvol met Famke. Zij sloeg om als een blad aan een boom