Nog steeds ruzie tussen prins William en Harry: ‘Kan hele monarchie aantasten’

Ooit waren de Britse prins William en Harry de dikste vrienden, maar sinds Harry voor Meghan Markle koos, botert het een stuk minder tussen de broers. Nog altijd is er heibel in de tent, weet een biograaf te vertellen die met ingewijden sprak.

“Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat deze ruzie door de pers was opgeblazen, maar het bestaat toch echt”, zegt Robert Lacey tegen tabloid Daily Mail. ,,Sterker nog: het is veel erger dan mensen denken.”

In zijn boek Battle of Brothers laat hij zien dat de vete tussen het duo al veel langer speelt dan het grote publiek weet. ,,Sommige zullen denken dat dit wel overwaait, maar ik denk dat historici over tien jaar hier nog over zullen schrijven”, vervolgt de schrijver, die bekend is in royaltyland.

,,Als deze ruzie niet snel wordt bijgelegd, dan zou het zomaar de gehele monarchie kunnen aantasten. Net als de crisis na de abdicatie van koning Eduard in 1936 en het overlijden van prinses Diana. Er is nog tijd om deze ruzie in positieve zin te veranderen, maar Buckingham Palace is daar momenteel niet mee bezig.”