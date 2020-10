Briljante anti-vleescampagne Lubach: ‘You have to murder to call it a burger’

De vegetarische Arjen Lubach greep Dierendag aan om in zijn show zondagavond de vleesindustrie belachelijk te maken. Als onderwerp koos hij de discussie over de namen van vleesvervangers.

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement wil dat namen als kipstuckjes of vegan schnitzel worden verboden, omdat ze te veel lijken op de echte namen van vlees. De consument zou per ongeluk nepvlees kunnen pakken in plaats van de echte variant. Lubach zegt te begrijpen dat vleesproducenten zich zorgen maken, aangezien steeds meer mensen overstappen op de vaak even smakelijke vleesvervangers.

Daarom komt hij zogenaamd met een campagne voor de vleesindustrie, waarin hij vlees en plantaardige vervangers met elkaar vergelijkt. ‘Ze zien er hetzelfde uit, ze smaken hetzelfde en ruiken hetzelfde. We moeten onze onwetende consumenten beschermen tegen deze verschrikkelijke verwarring’, klinkt het met een knipoog.

Je mag niet zomaar iets een worstje noemen als er geen dier voor gestorven is, gaat de presentator verder. ‘Je moet de koe doodschieten, het varken vergassen en de kip onthoofden.’ De campagne sluit af met de slogan: ‘You have to murder to call it a burger.’