Sterren naakt in verkiezingsspotje

Mark Ruffalo, Chris Rock, Tiffany Haddish, Naomi Campbell en een aantal andere sterren hebben naakt een spotje opgenomen om Amerikaanse burgers te wijzen op de regels rond stemmen. Ze waarschuwen onder meer voor het gevaar dat een per post verzonden stem wordt gezien als een 'naked ballot', en daardoor niet meetelt.

In het filmpje, waarin ook Amy Schumer, Chelsea Handler, Sarah Silverman en Josh Gad te zien zijn, drukken de sterren kijkers op het hart om de papieren goed door te nemen voordat ze hun stembiljet insturen. In een aantal staten is het bijvoorbeeld verplicht om twee enveloppen te gebruiken, en de een in de ander te stoppen. Gebeurt dat niet, dan kan het biljet gelden als een 'naked ballot'. Ook is het in sommige staten verplicht het biljet in te vullen met een zwarte pen.

Daarnaast vragen de sterren aan stemmers die van plan zijn hun keuze per post duidelijk te maken, hun stembiljet zo snel mogelijk in te sturen. Tiffany Haddish, die haar bijdrage in de auto opnam, laat weten dat ze onderweg is naar het "motherf*cking postkantoor" om haar stembiljet in te leveren.

Het spotje is een initiatief van RepresentUS, een onafhankelijke Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met stemrechten en onder meer probeert het stemproces transparanter te krijgen.