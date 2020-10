Dit is het allerslechtste tv-programma van het jaar

Mogelijk heb je nog nooit gehoord van De Hit Kwis. En dan heb je dus ook niets gemist. De show, die werd gepresenteerd door Romy Monteiro en Kees Tol, is uitgeroepen tot allerslechtste tv-programma van het jaar.

De jury van de TV Knollen, het tv-equivalent van de Razzies en de Loden Leeuw, riep de muziekquiz van AVROTROS unaniem uit tot het slechtste programma dat afgelopen jaar op de Nederlandse tv te zien was. ,,Een collectieve wanprestatie”, oordeelt de jury. „Het lijkt alsof dit beroerde programma haastig in elkaar is gezet en ze nog net de twee laatste beschikbare presentatoren konden vinden. NPO-onwaardig.”

Het muzikale spelletje trok op het tijdslot van De Wereld Draait Door afgelopen zomer regelmatig minder dan 300.000 kijkers. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar ging de publieksprijs naar 6 Inside en de juryprijs naar RTL Late Night met Twan Huys.

Ook op social media werd er hard geoordeeld over De Hit Kwis.

Jesus wat is dit slecht. Doei #hitkwis — S. Gerrits (@Gold1grBars) August 27, 2020