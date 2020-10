Linda de Mol: “Ik had corona voordat bekend was dat het in Nederland speelde”

Linda de Mol was al in een heel vroeg stadium besmet met het coronavirus. Dat zegt ze in ‘De Coen en Sander Show’ op Radio 538. Ze had flinke klachten.

“Ik heb het gehad en al heel vroeg. Best heel erg”, vertelt Linda in de radio-uitzending. “Het was alleen al voordat bekend was dat het in Nederland speelde. Ik dacht dat het een normale griep was, maar die was wel heel heavy.”

Ze moest zelfs haar werk neerleggen, omdat ze ziek was. “Ik kon echt niet op mijn benen staan. En benauwd en geen reuk en geen smaak. Ik had alle symptomen, alleen wist ik toen nog niet dat het corona was.”

In het voorjaar liet ze zich testen en bleek dat ze antistoffen in haar bloed had. “Dus ik ga ervan uit dat ik het dus al in een heel vroeg stadium gehad heb.”