De fabeltjesfuik: Lubach legt uit hoe algoritmes je een complottheorie inzuigen

Zijn mensen die in complottheoriën geloven gewoon een beetje gek of worden ze door een algoritme in de luren gelegd? Volgens Arjen Lubach is het, in ieder geval deels, dat laatste. Hij legt helder uit hoe het kan dat mensen ‘langzaamaan een eigen parallelle werkelijkheid in worden gezogen’.

“In de fabeltjesfuik heeft iedereen het idee dat je helemaal zelf kiest welk filmpje je gaat kijken. Mensen denken dus dat ze onderzoek aan het doen zijn als ze op YouTube zitten rond te klikken op video’s die een algoritme ze voorschotelt. Ze zitten in een nauwer tunneltje, maar hebben het gevoel dat ze zich juist heel breed oriënteren. Hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze nog niet hadden,” legt Lubach uit.

Ook mensen die demonstreren tegen coronamaatregelen zouden op die manier zijn beïnvloed. “Die staan daar vanwege dat algoritme. Als er straks ergens op basis van die complotten geweld uitbreekt, of nog erger, een burgeroorlog, dan is dat een direct gevolg van het verdienmodel van die internetbedrijven,” klinkt het scherp.

