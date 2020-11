Joost Prinsen: rouwen is vorm van zelfmedelijden

Volgens Joost Prinsen moet je niet te lang blijven zitten met rouwen. Dat vertelt de acteur, die in januari zijn vrouw Emma verloor na een kort ziekbed, zaterdag aan AD magazine.

"Het is een vorm van zelfmedelijden, het heeft weinig zin", aldus Prinsen. De 78-jarige acteur vertelt dat het niet slecht met hem gaat. "De meeste huilbuien heb ik achter de rug. Het ijs waar ik loop, is weer wat dikker aan het worden, zo zou ik het misschien uitdrukken." Daarbij benadrukt Joost dat het niet betekent dat hij zijn overleden vrouw niet mist. "Soms betrap ik mezelf erop dat ik tegen haar sta te schelden, alsof ze er gewoon nog is", vertelt hij.

Vlak voor het overlijden van zijn vrouw kwam de acteur voor een verassing te staan. Emma bleek jarenlang geld opzij te hebben gezet, wat ze tot dat moment nooit met haar man had gedeeld. "Ze was veel verstandiger met geld. En zo werd dat ineens €78.000. Een godsvermogen."

Joost en zijn vrouw Emma waren 46 jaar samen. Ze overleed op 14 januari op 73 jarige leeftijd.

De acteur maakte in november bekend dat hij aan een boek begonnen is over het rouwproces na haar overlijden. Het is nog niet bekend wanneer Na Emma, de titel van het boek, verschijnt.