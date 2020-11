Imanuelle Grives: “Ik nam steeds meer drugs en verloor bewustzijn”

Imanuelle Grives (35) is na haar gevangenisstraf vorig jaar aan een nieuwe fase van haar leven begonnen. Drugs gebruikt de actrice niet meer. Aan AD Magazine vertelt ze over de periode voordat ze opgepakt werd vanwege drugshandel.

Ontevreden

“In de anderhalf jaar voordat ik werd gearresteerd op festival Tomorrowland in België botste ik regelmatig met mezelf. Ik werkte veel, rustte weinig en vroeg me steeds vaker af wat de zin van het leven was. Ik was niet tevreden met waar ik stond, minder blij met mezelf. Ik werd langzaam ook steeds onzekerder over mijn carrière. Voor sommige audities werd ik niet gevraagd en ik kreeg een paar keer rollen niet waarvoor ik geknipt leek. Dat vrat aan me.”

Op het nippertje

Even later zegt Grives: “Ik begon meer pillen te slikken om angsten tegen te gaan, maar het hielp niet. De rem was eraf. Op Koningsdag kon ik de negatieve gedachten helemaal niet meer tot staan brengen. Om die gevoelens te bestrijden nam ik tijdens een feestje steeds meer drugs, met als gevolg dat ik mijn bewustzijn verloor. Het liep op het nippertje goed af, al werd ik bang voor mezelf omdat ik de controle was kwijtgeraakt. Als mensen me vroegen of het ging, deed ik alsof er niets aan de hand was.”

Houvast

De actrice was in de war. “Op het ene moment zag ik alles kraakhelder, op andere momenten was ik van de kaart en kreeg ik paniekaanvallen en huilbuien. Het lukte me niet meer om te focussen. Ik begon teksten te vergeten, spullen kwijt te raken, kreeg meerdere malen bijna een auto-ongeluk, kon mijn koppie er niet bij houden. Ik was gestrest en zocht naar kicks om buiten mezelf te treden.” Ze zocht houvast in wat ze kende. “Ik was al iemand die drugs gebruikte, dus drugs waren voor mij niet vreemd.”