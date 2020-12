Ivanka Trump niet echt welkom thuis

Als Donald Trump het Witte Huis uit moet heeft dochter Ivanka, special adviser to the president, ook geen werk meer in Washington. Verwacht wordt dat zij en haar man Jared, weer terugkeren naar New York, waar ze tot vier jaar geleden bij de jetset behoorden.

Maar er niet veel warmte meer tussen de progressieve voorhoede van New York en Ivanka. Door de stad hangen affiches: niet gewenst: Ivanka Trump.

Overigens staat niet vast hoelang Ivanka in de chique Upper East Side zal wonen. Ze vormt onderdeel van een aantal van de rechtszaken die waarschijnlijk tegen de bedrijven van Trump zullen dienen. Ze zou ondermeer persoonlijk betrokken zijn bij belastingontduiking