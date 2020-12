Sylvie Meis: ik ben niet ‘puur natuur’

Sylvie Meis riep jarenlang dat haar schoonheid helemaal puur natuur is. Maar dinsdagavond geeft La Meis toe dat ze toch wel gebruik maakt van enkele cosmetische ingrepen. De presentatrice onthult dat ze gelfillers gebruikt in haar gezicht.

De presentatrice vindt het tijd om eerlijk te zijn, omdat ze ambassadeur geworden is voor een merk met injecteerbare fillers. "Het is tijd om openlijk te spreken over injecteerbare gelfillers", schrijft Sylvie in een gesponsorde post op Instagram. Zij gebruikt de fillers van het bedrijf ook, zegt ze. "Je kunt lijntjes en rimpels wegwerken, je wangen en lippen groter maken, je kaaklijn scherper maken en nog veel meer." De fillers zijn voor de presentatrice onderdeel van haar beautyroutine.

Eerder schreef het Duitse entertainmentblad Bild dat La Meis wél cosmetische ingrepen had laten doen. Ze zou volgens de krant een 'onnatuurlijke en hoekige' gezichtsuitdrukking hebben gekregen. "I don't give a fuck", reageerde Sylvie op dat nieuws.