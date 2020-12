Nigella Lawson laat internet ‘ontploffen’

De beroemde Britse chefkok Nigella Lawson is, zonder dat ze er zelf erg in had, 'viral' gegaan op sociale media. Uit een kort clipje, dat door haar BBC serie Nigella's Cook, Eat, Repeat is vrijgegeven, bleek dat Lawson moeite heeft om het woord 'microwave' uit te spreken.

In een, inmiddels verwijderd, filmpje sprak Nigella het woord microwave, oftewel magnetron, volgens volgers zo raar uit dat het bijna een act leek. "Ik ben stapelgek op Nigella, maar dit is echt te bizar voor woorden. Wat probeert ze ons duidelijk te maken?," aldus een volger.

Een ander vervolgt: "Iedereen houdt van Nigella. Punt, klaar, uit. Maar hoe ze nu het woord 'mai-croh-wave' probeert uit te spreken, kan echt niet. Zij zegt 'meek-ro-wah-vay'. Nogmaals Nigella, we houden van je, maar stop hiermee. Wij als fans kunnen hier niet mee akkoord gaan."

"Ik schaam me gewoon dat ik het woord 'microwave' al jarenlang verkeerd uitspreek. Maar dankzij Nigella weet ik nu hoe ik het wèl goed moet zeggen," aldus een beschaamde fan.