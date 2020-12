Michael Jacksons ex Debbie Rowe, moeder van z’n kinderen: “Ik werd geïnsemineerd als een paard”

Michael Jackson had drie kinderen, van wie hij misschien de vader was en die 2 verschillende moeders hadden. De eerste twee, Prince en Paris, werden ter wereld gebracht door Debbie Rowe, nu 61. Ze vertelt over dat ‘moederschap’ in een verhaal in HLN. De popster trouwde met Debbie amper zes maanden nadat z’n scheiding van Lisa Marie Presley was uitgesproken. Volgens Lisa Marie lag Michaels extreme kinderwens mee aan de basis van hun breuk. Michael wilde per se kinderen. Presley niet.

Dus werd Debbie met een huwelijk ingehuurd om te baren. Ze was verpleegster en had in die rol Jackson leren kennen. “Michael was gescheiden, eenzaam en hij wilde kinderen”, zegt Debbie nu. “Ik bood hem alleen maar mijn baarmoeder aan, het was een geschenk. Het was iets dat ik deed om hem tevreden te houden.” Michael zegde meteen toe, en zodra de scheiding met Lisa Marie rond was, trouwde hij met Debbie. Op dat moment was zij al zwanger van Prince. Debbie zegt dat ze nooit seks had met de popster en dat hun kinderen het resultaat zijn van kunstmatige inseminatie met een anonieme spermadonor. “Ik ging naar ‘het kantoor’- zo noemden we de medische praktijk. Daar hebben ze me geïnsemineerd. Net zoals ik bij m’n merries doe voor het fokken”, aldus Debbie, die een paardenranch in Palm Springs heeft. “Het was erg technisch. Net zoals ik het sperma bij m’n paard inbreng, zo deden ze ook bij mij. Ik was Michaels volbloed.” Zo kwam eerst Prince en later Paris (geïnsemineerd in een kliniek in Parijs)

“Mijn tweede zwangerschap was moeilijk. Na Paris kon ik geen kinderen meer krijgen. Michael kon dat niet begrijpen. Hij wilde er méér.” Zes maanden later vroeg Debbie zelf de scheiding aan. Ze kreeg 3,5 miljoen euro, op voorwaarde dat ze zou afzien van enig hoederecht. “Ik deed dat in het belang van de kinderen”, legt Debbie haar beslissing uit. “Ik ben zwanger geworden zodat Michael vader kon worden, niet omdat ik moeder kon worden. Je moet de titel van ouder verdienen en ik heb absoluut niets gedaan om die te verdienen. Want Michael deed de hele opvoeding. Ik heb geen pampers ververst. Ik ben niet midden in de nacht opgestaan. Michael deed het allemaal.”