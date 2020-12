All you need is love in coronatijd: ‘Een van de mooiste edities ooit’

Kerst begint met Robert ten Brink. Ook dit jaar zal hij in menig woonkamer de harten verwarmen met zijn kerstspecial van All you need is love. Het was natuurlijk extra spannend in coronatijd. “Bij ieder onderwerp wat we hebben gemaakt, was er tot het laatst de onzekerheid of het wel ging lukken.”

Ten Brink, die het programma al bijna dertig jaar maakt, vertelt aan RTL Nieuws: “We moesten als eerste afscheid nemen van het idee van een studio met 500 man, waar het kerstgevoel uit knalt. Dit jaar is het veel ingetogener geworden en zijn de verhalen veel intenser.”

Er waren veel coronaregels die in acht moesten worden genomen: quarantaine, testen, relatieverklaringen en soms ging het ook simpelweg niet om een geliefde van ver weg naar Nederland te halen. “We hebben met de huidige maatregelen geprobeerd om iets neer te zeggen van het niveau van een kerstshow. Kijkers moeten zich kunnen onderdompelen in het kerstgevoel.”

Zo zit er dertig man publiek in de studio verspreid over een aantal kersthuisjes, waarin steeds iemand verrast wordt. En het ‘kerstsprookje’ waarin geliefden herenigd worden op een romantische plek in de sneeuw is dit jaar niet op een Zwitserse berg maar op een Limburgse heuvel. “Toch is het het mooiste sprookje geworden dat we ooit gemaakt hebben”, zegt Ten Brink. “Dat zeg ik ieder jaar, maar echt, ga maar kijken.”