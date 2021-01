Gesteggel over waarde nalatenschap Prince

De Amerikaanse belastingdienst zegt nog bijna 33 miljoen dollar tegoed te hebben van de erven van Prince. De IRS beschuldigt de bank die de nalatenschap van de in 2016 overleden zanger beheert ervan zijn erfenis expres ondergewaardeerd te hebben.

De Comerica Bank & Trust heeft in de papieren rond de nalatenschap het imperium van de zanger op 82,3 miljoen dollar getaxeerd. De IRS beweert echter dat de erfenis 163,2 miljoen en dus bijna het dubbele waard is, zo meldt de New York Post. De bank wil nu dat een belastingrechter uitspraak doet in de zaak.

Prince bleek na zijn overlijden geen testament te hebben opgesteld. Daardoor meldden een kleine dertig mensen zich die beweerden familie van de muzikante te zijn. Na stamboom- en dna-onderzoek stelde een rechter vast dat de meesten van hen geen aanspraak konden maken op de miljoenen die Prince achterliet. Een jaar na zijn dood werden er zes erfgenamen aangewezen, dat waren Prince's zus Tyka Nelson en vijf halfbroers- en zussen van de Purple Rain-zanger.