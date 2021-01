Kandidaten Big Brother moeten duim opsteken voor seks

Wie in het Big Brother-huis seks wil hebben, moet daarvoor eerst een duim opsteken naar de camera. "Dat is één van de regels", aldus gedelegeerd producent Jeroen Compeer in een interview met de Volkskrant.

Het populaire programma, waarin acht mensen die elkaar niet kennen samen in een huis gaan, komt na twintig jaar terug op tv. Alles wat ze doen wordt gefilmd.

De reden dat het opsteken van de duim nu een vereiste is, is vanwege een incident bij de Spaanse variant van het programma. Eind 2017 werd in Spanje een bewoonster van het huis hoogstwaarschijnlijk verkracht door een andere bewoner - tegen wie 2,5 jaar celstraf is geëist. De kandidate had eerder vrijwillig seks met hem gehad, waardoor de makers niet ingrepen.

"Uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden. Het is heel naar voor alle betrokkenen. Mede daarom hebben ze vorig jaar bij Big Brother in Zweden besloten: als je seks wil hebben, eerst duimen omhoog naar de camera", aldus Compeer. "Dat hebben wij overgenomen. Het staat duidelijk in ons regelboek, dat we met iedereen hebben besproken."