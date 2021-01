Na corona wil Diederik Gommers geen BN-er meer zijn

Gisteravond deed Diederik Gommers op shownieuws een poging een complotdenkster Kim Feenstra te overtuigen. Vermoedelijk onbegonnen werk, maar Gommers vindt het nodig zijn bekendheid te gebruiken om mensen te overtuigen. Maar aan die bekendheid zelf hecht hij niet.

Als iedereen zich heeft gevaccineerd en corona is de wereld uit, blijven we Diederik dan op televisie zien? Nee, zegt hij. “Ik heb dit gedaan omdat ik toevallig de rol had als voorzitter van de intensive care’s. We vonden het heel belangrijk om te vertellen wat er op een ic gebeurt en dat heb ik met veel liefde gedaan.”

“Uiteindelijk merk je dat er veel behoefte is aan meer kennis en dat blijf ik doen zolang wij problemen hebben met de Covid. Ik zal verdwijnen op het moment dat het voorbij is. Ik hoef geen bekende Nederlander te zijn. Dat het toevallig zo is, is absoluut geen straf. De meeste mensen zijn heel aardig. Maar ik verdwijn weer.”