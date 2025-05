Arm? Rand van afgrond? Onzin, we hebben de overvloed oneerlijk verdeeld. Nederland opnieuw vierde op Europese welvaartslijst

Nederland is opnieuw op de vierde plaats geëindigd op de Europese lijst van bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, een maatstaf voor de materiële welvaart in een land. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het bbp per inwoner vorig jaar 63.000 euro. Dat is ruim anderhalf keer zo veel als het gemiddelde in de Europese Unie.

Om tot dit cijfer te komen heeft het CBS de totale omvang van de economie van vorig jaar gedeeld door het aantal inwoners. Het Nederlandse bbp per inwoner was vorig jaar wel iets groter dan een jaar eerder, aangezien de economische groei groter was dan de bevolkingsgroei. Maar voor de plek op de ranglijst maakte dat niets uit.

Luxemburg heeft binnen de EU al jaren het hoogste bbp per inwoner. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land. Ook werken in Luxemburg relatief veel personen die er niet wonen. Op de tweede plek staat Ierland, waar veel buitenlandse multinationals gevestigd zijn. Denemarken staat op de derde plek, gevolgd door Nederland. Bulgarije heeft met ruim 16.000 euro het laagste bbp per inwoner. Dit is bijna 2,5 keer zo laag als het EU-gemiddelde.

Het CBS stelt dat de consumptie per inwoner ook een maatstaf is om naar de welvaart te kijken. Die becijfering houdt volgens het statistiekbureau ook rekening met verschillen tussen landen in bijvoorbeeld de financiering van het zorgsysteem. Bezien met deze graadmeter staat Nederland op de tweede plaats in de EU. De individuele consumptie gecorrigeerd voor verschillen in het prijspeil is in Nederland ruim 32.000 euro. Alleen in Luxemburg gaat het om een hoger bedrag. Het Europees gemiddelde bedraagt ruim 26.000 euro.