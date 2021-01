Wel degelijk heibel tussen Ali B. en Waylon: “Ik geef mijn grenzen aan”

Het rommelt tussen Ali B. en Waylon, beide coach bij The Voice of Holland. Roddelkoning Albert Verlinde beweerde eerst dat de twee op de vuist zouden zijn gegaan, maar dat werd met klem ontkend. Uit een uitgelekte video blijkt nu echter wel dat er een fikse woordenwisseling plaatsvond.

In een video op het Instagramaccount van roddelqueen Fawrynotsawry is de ruzie te horen. “Ik geef je mijn grenzen aan, dit zijn mijn grenzen”, schreeuwt Ali waarna hij wordt weggeleid. “De coaches van The voice of Holland hebben weleens een stevige discussie met elkaar, ze hoeven het niet altijd eens te zijn. Dat houdt het ook interessant voor de kijker. Maar het is pertinent onwaar dat Ali en Waylon met elkaar op de vuist zijn gegaan”, reageert RTL desgevraagd.

Ali laat aan RTL Boulevard weten dat alles weer koek en ei is tussen hem en de countryzanger. Zulke discussies horen erbij, vindt de rapper. “Waylon en ik hebben dit eerder meegemaakt. We zij emotionele broers en zijn net getrouwd wat dat betreft. Na afloop knuffelen we elkaar (…) Dit is het laatste wat ik heb gezegd en ik ga er niks meer over zeggen.”